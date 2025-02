Basilicata: milioni di euro per bonifiche, rimboschimenti, aste fluviali e non solo. L’evento di presentazione

Sarà presentato domani mattina, 27 febbraio, alle 10 e 30 nella Sala Inguscio in via Verrastro a Potenza, l’avviso pubblico ‘Infrastrutture Verdi e Blu’ al fine di fornire strumenti di adattamento delle città ai cambiamenti climatici.

Potenziali beneficiari dell’avviso sono i Comuni della Regione Basilicata e le Province di Potenza e Matera che possono partecipare in forma singola o partenariale.

La dotazione finanziaria ammonta a 10 milioni di Euro, derivanti dalle risorse del Programma Regionale Basilicata FESR FSE 2021 – 2027.

Alla conferenza di presentazione saranno presenti l’Assessore all’Ambiente e Transizione Energetica, Laura Mongiello, il Direttore generale Michele Busciolano e la dottoressa Antonella Logiurato del Dipartimento Ambiente, oltre ai rappresentati dei comuni invitati a partecipare.

Con il presente avviso la Regione Basilicata intende sostenere interventi per lo sviluppo ed il completamento di infrastrutture verdi e blu anche in ambito urbano e periurbano, al fine di fornire strumenti di adattamento ai cambiamenti climatici, contribuendo alla mitigazione dei principali rischi.

Il tema delle infrastrutture Verdi e Blu è entrato a pieno titolo nelle agende politiche delle amministrazioni centrali e locali, in quanto ritenute strategiche per la qualità ambientale e la vivibilità delle città contemporanee.

Le infrastrutture Verdi possono riguardare:

la realizzazione di rinaturalizzazione di piccoli rimboschimenti artificiali con introduzione di specie autoctone;

il ripristino di vegetazione lungo ruscelli, passando anche per bonifiche;

ripristino di micro discariche;

creazione di tetti e pareti verdi, elementi che agiscono in maniera positiva sotto l’aspetto microclimatico che costituiscono ambienti di sosta, rifugio e riproduzione per la fauna all’interno del perimetro urbano.

Le Infrastrutture Blu possono riguardare progetti di riqualificazione delle aste fluviali finalizzati alla protezione, fruizione multifunzionale e alla valorizzazione del corridoio ecologico.

Dichiara l’Assessore all’Ambiente e Transizione Energetica, Laura Mongiello:

“La conservazione del capitale naturale, in termini di tutela e salvaguardia, passa inevitabilmente attraverso uno dei suoi aspetti fondamentali: la tutela della biodiversità, sia per l’importanza che riveste a livello ambientale, sia per i Servizi ecosistemici rilasciati a beneficio dell’uomo.

Il Dipartimento Ambiente intende sostenere interventi per lo sviluppo ed il completamento di infrastrutture verdi e blu anche in ambito urbano e periurbano, al fine di fornire strumenti concreti di adattamento ai cambiamenti climatici e di tutela della biodiversità.

Questo avviso, rimette i comuni al centro di importanti progetti per la valorizzazione e riqualificazione delle proprie aree.

Un valore aggiunto per rendere le comunità lucane sempre più green e attente a un approccio fondamentale verso la transizione ecologica.

Mi auguro una grande partecipazione dei comuni affinché, tale intervento risulti vincente e di grande utilità per i cittadini”.