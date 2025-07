Basilicata, in provincia iniziate le riprese del nuovo film di Rocco Papaleo! I dettagli

Sono iniziate dalla Basilicata le riprese del nuovo film di Rocco Papaleo “Il bene Comune” che vedono come location anche gli uffici della Asp Basilicata ed in particolare quelli del Presidio Ospedaliero di Lauria con gli studi medici di medicina generale.

“L’Azienda Sanitaria Locale di Potenza ha consentito alla produzione del film– dicono dalle Direzione Strategica Aziendale- di girare alcune scene con l’intento di valorizzare i luoghi della sanità locale facendoli uscire dal consueto contesto di cura e sofferenza e inserendoli in un ambito culturale distensivo”.

Rocco Papaleo, alla sua quinta regia, è tornato a girare nella sua Basilicata con un cast eccezione.

Accanto a lui, Claudia Pandolfi, Teresa Saponangelo, Vanessa Scalera, Andrea Fuorto, Rosanna Sparapano e Livia Ferri in una commedia che mette insieme una guida escursionistica, un gruppo di detenute e una gita premio al Parco Nazionale del Pollino che avrà conseguenze inimmaginabili.

A produrre “Il bene comune”, PiperFilm, Picomedia e Less Is More Produzioni.

Le riprese, oltre alla Basilicata, saranno effettuate anche nella vicina Calabria e copriranno un arco temporale di sei settimane.

In Basilicata, l’attore e regista lucano aveva già girato “Basilicata Coast to Coast”, “Una piccola impresa meridionale”, “Onda su Onda” e “Scordato”.

“Il bene comune” sarà distribuito nei cinema in Italia e all’estero da PiperFilm.