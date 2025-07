Policoro: maghi, acrobati, mangiafuoco, trapezisti, gonfiabili e animatori fatto scatenare piazza Eraclea e dintorni. L’evento

LA NOTTE DI HERACLEA KIDS, iniziativa realizzata su proposta degli Assessorati alle Politiche Sociali ed al Commercio, ha raccolto un ottimo risultato di partecipazione e condivisione.

Sulla scia dell’evento ormai più che consolidato di settembre, che vede la città da tempo ospitare migliaia di persone provenienti da tutto il territorio circostante, il Comune ha voluto cimentarsi in un nuovo evento, chiudendo sempre l’area del centro cittadino per dare spazio a maghi, acrobati, mangiafuoco, trapezisti, gonfiabili e animatori che hanno fatto scatenare piazza Eraclea e dintorni, trasformando l’area pedonale in una grande sala giochi.

L’Euroband La Murgia’s Street Band di Altamura ha scandito attraverso la musica le fasi salienti della serata, attraversando Via Siris a colpi di trombe e tamburi con centinaia di persone che hanno seguito le note passando da spettacolo in spettacolo, con i tanti artisti di strada che hanno dedicato la loro professionalità e gentilezza soprattutto ai bambini, assoluti protagonisti della serata.

Hanno commentato Cinzia Mastronardi, Assessore al Sociale e Rosa Montesano, Assessore al Commercio:

“La prima edizione della Notte di Heraclea Kids si è conclusa con un grande successo e una partecipazione che ci riempie di orgoglio.

Questa iniziativa è nata come una scommessa, ma con una visione chiara: mettere i bambini al centro, regalando loro una serata fatta di magia, arte, gioco e condivisione.

Ciò che ci ha emozionato di più è stato vedere la nostra comunità felice, unita e partecipe, in un clima di festa e serenità.

Un grazie speciale va a tutte le famiglie, agli organizzatori, agli artisti e ai volontari, ai commercianti e a chiunque ci ha creduto e supportato.

Ma il grazie più grande va ai veri protagonisti della serata: i bambini.

Il loro entusiasmo, i loro sorrisi e la loro energia ci ricordano ogni giorno perché valga la pena investire in eventi come questo.

Ci rivediamo l’anno prossimo, con l’impegno di fare ancora meglio, di crescere e migliorare insieme, perché dalle idee e dalle scommesse nascono le esperienze più belle e durature”.

L’evento ha visto anche la partecipazione dell’Istituto “Fermi” che, attraverso uno stand in piazza Eraclea, ha promosso la sua campagna di divulgazione e informazione dei servizi offerti sull’identità digitale.