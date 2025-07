Metaponto oggi riceverà la meritata Bandiera Blu! Ecco l’appuntamento

Metaponto riceverà oggi, lunedì 14 luglio, la Bandiera Blu 2025.

La cerimonia di consegna del prestigioso riconoscimento internazionale che premia le località balneari d’eccellenza per qualità ambientale, sostenibilità e servizi turistici, è in programma alle ore 19:00 in piazza Alessidamo sul lungomare.

Previsti gli interventi di Francesca Matarazzo, sindaco di Bernalda, Laura Mongiello, assessore all’Ambiente e alla Transizione Energetica della Regione Basilicata, Domenico Raffaele Tataranno, consigliere regionale, Francesco Coppola, assessore comunale all’Ambiente, Margherita Sarli, direttrice APT Basilicata, Franco Muscolino, presidente Gal Pesca “La cittadella del sapere”, Donato Ramunno, direttore Arpa Basilicata, Anna Lanza, referente Egrib Basilicata e Antonio Capuano, presidente Farbas Basilicata.

A seguire “Il Gusto del Mare” Lucania Food Experience team, racconti e ricette itineranti, un cooking show con il pescato locale: Healthy Food.

Ricette e racconti dello chef Mario Demuro e della nutrizionista Mary Lista.

Per tutti degustazione di un primo piatto della tradizione ittica locale, attività ludiche a cura della sezione Fipsas di Matera.

Il tutto allietato dalla musica dei “Sound up 80” in concerto.

L’evento si inserisce all’interno di un percorso virtuoso che vede protagonisti il Comune di Bernalda, il Gal Pesca “La cittadella del sapere” e le comunità della costa jonica lucana, uniti da obiettivi condivisi: la valorizzazione del patrimonio ittico e ambientale, la promozione del territorio e l’impiego efficace delle risorse europee del Fondo Feampa (Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura).