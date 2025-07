“La tratta ferroviaria Ferrandina – Matera deve rappresentare un emblema, il simbolo di quella Basilicata che non si arrende”. Le ultime notizie

L’assessore regionale alle Infrastruttura e vice presidente della Giunta regionale, Pasquale Pepe, ha partecipato stamane, insieme al Presidente, Vito Bardi, e ai vertici di Rfi, di Italferr e al Sottosegretario di Stato, Tullio Ferrante, al sopralluogo sul cantiere dove si sta realizzando la tratta ferroviaria Ferrandina – Matera.

Ha detto Pepe:

“Il cronoprogramma ha maturato dei ritardi in questi mesi, come abbiamo sempre riferito.

Ma noi dobbiamo essere più forti.

Così come abbiamo superato l’ostacolo della capacità finanziaria perché abbiamo recuperato i 95 milioni di euro che mancavano, così ora dobbiamo recuperare il tempo perduto per arrivare alla consegna dell’opera il prima possibile.

Il presidente Bardi è stato chiaro: questa infrastruttura è importantissima per Matera, per la Basilicata, per l’intero Mezzogiorno.

Con la realizzazione della tratta Ferrandina/Matera, il passo successivo è l’attenzione da rivolgere al prolungamento verso Gioia Del Colle e all’Alta velocità che deve attraversare la Basilicata.

Parliamo di una infrastruttura che Matera e la Basilicata attendono da molto, troppo tempo. Oggi è arrivato il momento di collegare la Capitale europea della cultura con il resto d’Italia.

Ma non vogliamo fermarci qui. Abbiamo chiesto di avviare con Rfi un tavolo di ascolto, che dovrebbe essere convocato a settembre, perché vogliamo spiegare che la Basilicata merita l’Alta velocità.

Quello di oggi è stato un sopralluogo molto importante perché ci ha visti insieme, Rfi, Italfer, rappresentanti dello Stato, Regione, Comuni, le organizzazioni sindacali e Confindustria toccare con mano il grande lavoro che si sta facendo.

C’è un clima positivo e propositivo su questo cantiere che dobbiamo coltivare nell’interesse generale della comunità.

Avverto la bellissima sensazione che tutte le istituzioni stanno remando nella stessa direzione per realizzare quest’opera.

La tratta ferroviaria Ferrandina – Matera deve rappresentare un emblema, il simbolo di quella Basilicata che non si arrende, che non rinuncia e che continua con passione e determinazione – ha concluso Pepe – a credere in un suo futuro sempre più virtuoso”.