Da Marconia di Pisticci un messaggio forte e chiaro: “riconoscere lo Stato della Palestina e fermare il massacro a Gaza”

Sabato 13 luglio, a Marconia, cittadini, amministratori locali e rappresentanti istituzionali si sono ritrovati per un’importante iniziativa pubblica promossa dal gruppo parlamentare europeo The Left, in collaborazione con il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle Basilicata.

L’incontro, dedicato alla drammatica situazione in Palestina, è stato un momento di ascolto e confronto da cui è emersa una consapevolezza condivisa: non è più tempo di silenzi.

Servono scelte chiare, anche da parte delle istituzioni italiane, per sostenere il riconoscimento dello Stato di Palestina e chiedere il cessate il fuoco immediato.

Protagonisti dell’iniziativa l’europarlamentare Danilo Della Valle e il deputato Arnaldo Lomuti, reduci da una missione umanitaria a Rafah, al confine con la Striscia di Gaza.

I loro racconti hanno restituito un quadro drammatico e inaccettabile: chilometri di camion carichi di aiuti umanitari bloccati al valico, civili massacrati, ospedali distrutti, interi quartieri rasi al suolo.

Della Valle ha offerto un’analisi dettagliata degli scenari geopolitici, criticando duramente l’inerzia dell’Unione Europea, incapace – ha dichiarato – di assumere una posizione autonoma e coraggiosa sul conflitto.

«La comunità internazionale continua a rimanere a guardare, facendo due pesi e due misure, mentre si consuma una catastrofe umanitaria sotto gli occhi del mondo», ha affermato.

Lomuti ha rivolto parole dure al governo italiano, accusandolo di non esercitare alcuna reale pressione diplomatica.

«Meloni e i suoi ministri hanno scelto il silenzio. Nessun atto concreto, nessuna presa di posizione credibile. Un atteggiamento che indebolisce il nostro Paese e lo rende complice di una tragedia che coinvolge migliaia di vittime innocenti.»

Le consigliere regionali Viviana Verri e Alessia Araneo hanno ribadito l’urgenza di riportare la questione palestinese anche all’interno del dibattito politico locale.

«Non si può delegare tutto al livello internazionale. Anche Regioni e Comuni devono esprimere una posizione netta, attraverso atti simbolici ma significativi, come il sostegno alla richiesta di riconoscimento dello Stato di Palestina e l’interruzione dei rapporti commerciali con lo Stato d’Israele.»

A conferma di questa direzione, il sindaco di Pisticci Domenico Albano e i consiglieri comunali Giuseppe Miolla ed Eligio Iannuzziello, insieme alla consigliera Verri, hanno ricordato l’impegno già avviato per l’approvazione in Consiglio comunale – all’unanimità – di una mozione che chiede il riconoscimento ufficiale dello Stato di Palestina. Un invito chiaro anche agli altri Comuni lucani a fare lo stesso.

Il Movimento 5 Stelle Basilicata continuerà a sostenere tutte le iniziative politiche e istituzionali finalizzate all’interruzione immediata del genocidio in corso, al rispetto del diritto internazionale e alla difesa della dignità umana.