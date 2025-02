Le chiese lucane sono in preghiera per Papa Francesco. I dettagli

La Conferenza Episcopale di Basilicata, in questo momento di grande sofferenza di Papa Francesco, in una nota:

“esprime la sua cordiale vicinanza e assicura la preghiera di tutte le chiese lucane.

La preghiera per il Santo Padre delle comunità diocesane di Basilicata è un segno concreto di filiale devozione e di amore per Papa Francesco.

La preghiera si nutre della speranza che il Signore è sempre vicino a chi ha il cuore ferito e lo rialza dal letto di dolore.

I Vescovi con le rispettive chiese diocesane si sono uniti alla preghiera corale e grata di tutta la Chiesa universale ed hanno invitato i fedeli della Regione e quanti apprezzano il Magistero di Papa Francesco ad intensificare la preghiera per la sua guarigione, affinché egli possa riprendere la sua delicata missione a servizio della Chiesa universale e possa continuare ad indicarci in questo tempo giubilare sentieri di speranza da percorrere per essere fedeli a Cristo risorto via verità e vita”.