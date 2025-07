Nel materano l’Esercito incontra i giovani per promuovere l’arruolamento. Ecco quando

In questi giorni in Basilicata si è dato inizio ad una serie di eventi, coordinati dall’Esercito a carattere itinerante in diverse località turistiche, allo scopo di promuovere l’arruolamento e fornire ai giovani lucani informazioni sulla storia dell’Esercito, sui suoi compiti e sul suo impiego.

Il tour, iniziato il 29 Giugno a Scanzano Jonico (MT), nell’ambito della Gara agonistica di nuoto “Trofeo delle Regioni”, proseguirà il 3 luglio a Potenza nella “V Edizione Curarte, la Notte bianca della Cura”, il 09 e 28 luglio a Castelmezzano (PZ), presso gli Attrattori Turistici “Volo dell’Angelo” e “Slittovia”, il 24 luglio al “Novasiri Village” (MT) e a Metaponto (MT) e si concluderà il 01 agosto, al “Parco acquatico Acquazzurra”.

Le attività proseguiranno con ulteriori eventi sul territorio lucano per esporre ai giovani le opportunità professionali di un’eventuale carriera nell’Esercito Italiano.

Con la ripresa dell’anno scolastico, inoltre, le attività promozionali si svilupperanno anche attraverso le Conferenze di Orientamento e Informazione, che coinvolgeranno gli alunni degli Istituti scolastici dell’intera regione.