Nova Siri ha ricevuto ufficialmente la Bandiera Blu, prestigioso riconoscimento internazionale! Complimenti

Un mare pulito, una costa curata, una comunità che crede nel valore del proprio territorio.

Nova Siri ha ricevuto ufficialmente la Bandiera Blu, prestigioso riconoscimento internazionale assegnato dalla FEE (Foundation for Environmental Education), simbolo di qualità ambientale e sostenibilità.

Alla cerimonia di consegna ha partecipato l’assessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, che ha voluto sottolineare l’importanza di questo traguardo non solo per il Comune ionico, ma per l’intera Basilicata:

“La Bandiera Blu è molto più di un simbolo: è la conferma di un lavoro quotidiano fatto con passione, responsabilità e visione.

Promuovere le nostre caratteristiche ambientali e paesaggistiche non è solo motivo di orgoglio, ma rappresenta il cuore di una strategia di sviluppo che coniuga sostenibilità, benessere e attrattività turistica.

È questa la Basilicata che vogliamo: sana, bella e accogliente”.

L’assessore ha poi rivolto un plauso alla comunità locale e a tutte le realtà, pubbliche e private, che contribuiscono alla salvaguardia del patrimonio naturale della costa lucana.

Ha evidenziato:

“Complimenti a Nova Siri, alle istituzioni, alle associazioni, agli operatori e ai cittadini che ogni giorno si prendono cura del nostro mare e del nostro paesaggio.

La salute del territorio è anche salute delle persone.

E oggi questo riconoscimento ci dice che siamo sulla strada giusta.

Un risultato che rafforza il ruolo della costa ionica lucana come destinazione turistica sempre più apprezzata, grazie alla qualità ambientale, all’accoglienza e a un modello di sviluppo attento alle nuove sfide del cambiamento climatico e del turismo responsabile”.