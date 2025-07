Matera: all’alba tra botti e commozione, la processione dei pastori ha attraversato le vie della città portando in trionfo il Quadro della Madonna della Bruna. Ecco le foto

All’alba di oggi 2 Luglio, Matera si è risvegliata avvolta dal silenzio, per la messa in Piazza Duomo.

È l’inizio di un giorno sacro, dove la fede incontra la tradizione.

Subito dopo, tra botti, fischi e commozione, la processione dei pastori ha attraversato le vie della città portando in trionfo il Quadro della Madonna della Bruna: un cammino antico, collettivo, viscerale.

È così che prende vita la Festa della Bruna.

Una giornata intensa, emozionante e carica di significato ha segnato anche la partecipazione del Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, alla Festa della Bruna, l’evento più atteso e identitario per la città di Matera.

Il Presidente ha preso parte fin dalle primissime ore del mattino alle celebrazioni: alle 4.30 era già tra i fedeli per la suggestiva Messa dei Pastori, momento che apre simbolicamente la giornata dedicata alla Madonna della Bruna, patrona della città. Successivamente, alle 10.30, ha assistito alla Messa Solenne nella Cattedrale, condividendo con la comunità materana un momento di profonda spiritualità e devozione.

Ha detto Bardi:

“È sempre un onore e un’emozione vivere la Festa della Bruna accanto ai cittadini di Matera.

Questa non è solo una celebrazione religiosa: è un patrimonio culturale, umano e identitario che racconta la storia profonda di una città e di un popolo.

Partecipare alla Messa dei Pastori all’alba è un’esperienza che ogni lucano dovrebbe vivere almeno una volta: è il simbolo della fede, del sacrificio e dell’attaccamento alla propria terra”.

Il Presidente ha inoltre espresso parole di riconoscimento per le forze dell’ordine, i volontari e le istituzioni locali impegnate nell’organizzazione e nella sicurezza della festa, sottolineando l’importanza di preservare le tradizioni con uno sguardo al futuro e al coinvolgimento delle nuove generazioni.

L’attesa ora è tutta per il clou della giornata, quando, al termine della solenne processione, Matera si stringerà attorno al Carro Trionfale in cartapesta, pronto a essere assaltato in uno dei riti più spettacolari e simbolici d’Italia.

Un gesto che rappresenta la vittoria del popolo sulla sventura, il rinnovarsi di un legame millenario tra fede, arte e tradizione.

Ha concluso il Presidente Bardi:

“Il Carro Trionfale, che ogni anno stupisce per la sua bellezza effimera e per l’impegno degli artigiani materani, è il cuore pulsante della festa.

L’assalto di stasera non è distruzione: è rinascita, è il grido collettivo di un’identità che resiste al tempo”.

La Regione Basilicata conferma anche quest’anno il proprio sostegno a un evento che non è solo religioso, ma anche motore culturale e turistico di tutto il territorio.

Ecco le foto della processione dei Pastori.