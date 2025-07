Basilicata, mezzo in fiamme su questa strada! Forze dell’Ordine e Vigili del Fuoco sul posto

Lungo il Raccordo Autostradale 5 “Sicignano-Potenza”, nei pressi di Buccino (SA), è provvisoriamente chiuso un tratto in direzione di Sicignano, in corrispondenza del km 9,500, a causa di un mezzo pesante in transito, che ha preso fuoco.

La circolazione è deviata con uscita obbligatoria allo Svincolo di Vietri di Potenza, al km 21,500.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine, oltre ai Vigili del Fuoco, per consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.