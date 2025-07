Sinner è il re di Wimbledon, è la prima volta per un italiano!

Jannik Sinner è il nuovo re di Wimbledon.

Il numero uno al mondo vince lo Slam sull’erba londinese per la prima volta e sale a quattro Slam vinti.

Dopo la straordinaria finale al Roland Garros, come precisa la repubblica, il campione italiano si vendica di Carlos Alcaraz e lo supera in quattro set con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 in tre ore e 4 minuti di gioco, togliendo allo spagnolo lo scettro di Wimbledon, vinto da Alcaraz nelle due edizioni precedenti ed allungando nella classifica Atp.