Meteo Matera, tornano temperature oltre i 30 gradi: ecco le ultime previsioni

L’alta pressione interessa gran parte della nostra Regione favorendo condizioni di bel tempo, eccezion fatta per isolati fenomeni pomeridiani.

Che tempo ci attende su Matera?

Secondo gli esperti di 3bmeteo domani, Sabato 12 Luglio avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 31°C, la minima di 16°C.

Invece, Domenica 8 Luglio avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature al pomeriggio, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 36°C, la minima di 20°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.