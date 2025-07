A Montescaglioso occasione unica per ammirare veri gioielli su due ruote. I dettagli

Venerdi 11 Luglio 2025 la “38^ Rievocazione Storica per Moto D’epoca della Milano Taranto” ha fatto sosta in piazza Roma a Montescaglioso in concomitanza della tappa Paestum – Matera.

La sosta a Montescaglioso e stata anche una pausa dove i partecipanti hanno potuto degustare ottimi prodotti locali e rifocillarsi in un momento di relax e convivialità’ in una piazza fresca e animata che ha accolto i partecipanti come sede dell’ultima sosta appunto a Montescaglioso, gioiello lucano che domina la collina tra storia e panorami mozzafiato.

Il 6 luglio aveva segnato l’inizio ufficiale della rievocazione storica della celebre Milano-Taranto per moto d’epoca, un evento di grande richiamo che si e concluso a Taranto il 12 luglio 2025.

Questa 38ª edizione della manifestazione prima della sosta nella citta’ dell’Abbazia aveva già percorso oltre 1600 chilometri attraverso il territorio italiano, con una tappa significativa che ha toccato venerdì mattina Potenza, in Basilicata, per poi proseguire nel pomeriggio a Matera e passare da Montescaglioso.

Con un sincero grazie speciale dai partecipanti e dagli organizzatori all’Amministrazione Comunale, rappresentata dal vicesindaco Rocco Oliva e dalle consigliere Francesca Mazzoccoli e Antonietta Tralli, per l’ospitalità calorosa.

Al loro fianco anche gli amici del Moto Club Quelli delle Mille Curve, con il referente Pino Buompastore, e i ragazzi del Centro Sociale di Montescaglioso, che hanno contribuito a rendere indimenticabile questa sosta.

Tra i tanti volti curiosi, quello del decano del paese, Rocco Locantore, che ha osservato con sguardo attento e affettuoso, come a benedire il passaggio.

Tutto accompagnato da un buffet genuino e ricco di sapori che ha rifocillati tutti i partecipanti,grazie alle aziende locali: Panificio S. Anna, che ha preparato le bruschette con il tipico pane di Montescaglioso, Primosole, con la sua frutta DOP dolce e profumata.

Un’altra tappa che ci rimarrà nel cuore hanno commentano i partecipanti e gli organizzatori del giro

E’ stata un’occasione unica per ammirare veri gioielli su due ruote, respirare il fascino della storia del motociclismo e condividere la bellezza del nostro territorio con piloti e appassionati provenienti da tutta Italia (e non solo!).