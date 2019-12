In provincia di Matera la vincita più alta realizzata al Lotto! Auguri al fortunato vincitore

Come riporta l’agenzia Agimeg, finisce a Montescaglioso (MT) la vincita più alta realizzata al Lotto nell’ultimo concorso, pari a 13.950 euro, per effetto di una quaterna centrata mettendo in gioco cinque numeri sulla ruota di Bari.

Alle sue spalle, i 13.500 euro vinti sempre sulla ruota di Bari, ma questa volta a Porto Viro (RO), grazie a un terno secco.

Terzo posto per i 12.687 euro vinti a Monreale (PA), con una giocata su Tutte.

Il 10eLotto premia, invece, Ancona e Sora (FR), con due vincite da 20 mila euro.

Da inizio anno Lotto e 10eLotto hanno assegnato vincite per un totale di 5,4 miliardi di euro.