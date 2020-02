Il famoso Peperone Crusco lucano a Sanremo!

Tra i protagonisti della 70esima edizione del Festival della canzone italiana, anche il famoso Peperone Crusco lucano.

Il direttore artistico al timone della kermesse musicale Amadeus infatti non ha fatto mistero di portar con sé, come porta fortuna per la serata, il prodotto noto alle tavole lucane e non solo.

Ai microfoni della trasmissione televisiva La Vita in Diretta, il programma di Rai1 condotto da Lorella Cuccarini e Alberto Matano, incalzato dalla moglie, lo stesso ha dichiarato:

“Ho un piccolo cornetto rosso.

È un peperone Crusco che arriva dalla Basilicata”.

Lo avete visto?