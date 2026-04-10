Gravissimo incidente stradale nel materano: purtroppo una persona ha perso la vita. Chiusa questa strada

A causa di un incidente, la strada statale 7 “Via Appia” è temporaneamente chiusa al traffico al km 560,300, in entrambe le direzioni, in prossimità di Miglionico, in provincia di Matera.

Anas scrive in proposito:

“Il sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, ha coinvolto due veicoli.

Nell’impatto, una persona ha perso la vita e altre due sono rimaste ferite.

Al momento la circolazione è deviata in entrambe le direzioni in corrispondenza dello svincolo “Diga di San Giuliano”, con uscita e rientro sulla statale.

Sul posto sono presenti le squadre Anas, le Forze dell’Ordine, i Vigili del Fuoco e il personale del 118 per il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile”.