Fondo nazionale per gli affitti: “La Regione Emilia Romagna esempio virtuoso che dovrebbe essere seguito anche dalla Basilicata”. La situazione

“Il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione è stato istituito dalla Legge 431/1998 ed è finalizzato alla concessione di contributi integrativi in favore dei conduttori di alloggi per il pagamento dei canoni di locazione, destinati a nuclei familiari con redditi bassi e socialmente fragili.

Le risorse vengono ripartite tra le Regioni e le Provincie Autonome che le trasferiscono ai Comuni i quali, tramite appositi bandi, definiscono una graduatoria degli aventi diritto.

Il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione è stato finanziato dal Governo Nazionale fino al 2022, la Legge di Bilancio 2023 infatti non ha rifinanziato il Fondo così come la Legge di Bilancio 2024 che non ha destinato nessuna risorsa per questo aiuto alle famiglie bisognose”.

È quanto sostiene il capogruppo di Basilicata democratica in Consiglio regionale, Piero Marrese, che continua:

“Il mancato finanziamento del Fondo non ha permesso ai Comuni di pubblicare i Bandi per l’assegnazione dei contributi statali, ma soprattutto ha lasciato in estrema difficoltà le famiglie e i cittadini con i redditi più bassi.

Riteniamo inaccettabile che si tagli su un contributo che investe un bene primario come la casa, se si deve risparmiare lo si faccia su altro e non con continui tagli sempre a scapito dei più deboli.

Visto il caro affitti che investe tutta Italia e anche la nostra Regione riteniamo urgente concorrere con politiche pubbliche ad agevolare l’accesso e il mantenimento dell’abitazione in locazione per le famiglie più in difficoltà.

La Regione Emilia Romagna, vista la miopia del Governo Nazionale, ha finanziato con risorse proprie un Fondo regionale per i contributi al pagamento degli affitti per le famiglie meno abbienti.

Un esempio virtuoso che va incontro alle necessità dei cittadini e che dovrebbe essere seguito anche dalla Regione Basilicata.

Su questa incresciosa vicenda ho presentato un’interrogazione consiliare per chiedere al presidente Bardi quali provvedimenti intende prendere per aiutare le famiglie in difficoltà a causa del taglio effettuato dal Governo Meloni da lui sostenuto.”