Esperti a confronto a Matera: focus su approcci terapeutici a queste malattie croniche. I dettagli

Questa mattina il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera, Maurizio Friolo e il Direttore Sanitario, Andrea Gigliobianco, hanno aperto i lavori del convegno “Focus on gender medicine: approcci terapeutici integrati alla cronicità“ che si svolge nella Città dei Sassi, organizzato dall’Associazione Italiana Donne Medico.

Tra gli organizzatori del Convegno:

la dr.ssa Concetta Laurentaci, recentemente eletta Presidente Nazionale dell’Associazione Italiana Donne Medico, Responsabile dell’Unità Operativa Percorsi Riabilitativi e Protesica dell’ASM e già Presidente e fondatrice della sezione materana dell’A.I.D.M;

Nancy Lascaro attuale Presidente della Sezione AIDM di Matera, Referente della Reumatologia Territoriale dell’ASM;

Maria Cristina Mencoboni già Direttore UOC Pediatria dell’ASM e referente Commissione per la medicina di genere OMCeO Matera.

L’evento, attraverso uno sguardo multidisciplinare, offrirà un aggiornamento su alcune patologie croniche come osteoporosi, diabete e obesità, con un focus sulle nuove terapie disponibili: in particolare la lettura magistrale sull’update delle cure per osteoporosi, affidata al prof. Giovanni Iolascon, attuale Presidente della Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa, farà il punto sui nuovi trattamenti farmacologici per trattare la fragilità ossea.

Ecco alcune foto dell’incontro.