Bravissimi i nostri 3 giovani materani in questa famosa trasmissione televisiva su Rai 1!

Bella emozione vedere sul piccolo schermo tre bravissimi giovani materani nella trasmissione Reazione a Catena.

Reazione a catena – L’intesa vincente è un game show italiano, in onda su Rai 1 tutti i giorni nella fascia preserale.

In questo gioco i concorrenti, per vincere 10.000 €, devono risolvere in due manche una sequenza di tre parole misteriose basate su un argomento definito.

Ai concorrenti vengono fornite le lettere iniziali e finali di ciascuna parola e in caso di errore la mano passa agli avversari che godono di un’ulteriore lettera e così via finché non si indovinano le tre parole.

Ecco i nostri ragazzi concorrenti a questo famoso game show televisivo.

