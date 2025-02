Basilicata, trasporti pubblici: nuovi investimenti per acquistare altri 40 autobus. Queste le ultime notizie

Oggi si è tenuta la riunione dell’Osservatorio regionale dei trasporti, istituito dalla Regione Basilicata.

L’incontro si è tenuto presso il Dipartimento Infrastrutture a Potenza.

L’assessore Pasquale Pepe e il direttore generale Nino Altomonte hanno ricevuto i componenti del tavolo: rappresentanti delle due Province, dei comuni, attraverso l’Anci, dell’Università degli Studi della Basilicata, delle società di trasporto, dei sindacati e dei consumatori.

Si è discusso della delibera di giunta con la quale è stato dato nuovo impulso alla gara per l’aggiudicazione del servizio del trasporto pubblico locale, riguardante i tre lotti che precedentemente non avevano ricevuto offerte.

L’assessore ha sollecitato i componenti del tavolo affinché formulino le proprie osservazioni per la riproposizione del bando.

Osservazioni che verranno poi trasferite al tavolo tecnico, composto da membri dell’Ufficio trasporti e dalla Stazione Unica Appaltante della Regione, con il supporto di consulenti scientifici.

Ha spiegato Pepe:

“Dopo aver valutato attentamente le esigenze delle parti in causa recepiremo le indicazioni che riterremo più opportune per adeguare il nuovo bando alle esigenze della mobilità regionale.

Crediamo fermamente che il dialogo con le istituzioni, il mondo dell’impresa e le parti sociali sia un valore aggiunto per la programmazione in un settore strategico come quello del trasporto pubblico.

Presteremo ascolto alle istanze dei componenti dell’Osservatorio e riteniamo che in questa fase sia certamente necessario che tutti rappresentino le ragioni di settore, ma nel preminente interesse collettivo dei lucani”.

Durante l’incontro di oggi Pepe ha dichiarato ai presenti che “non ci sono preclusioni riguardo alle modifiche da apportare al precedente schema di assegnazione del servizio a seguito di gara, avendo come obiettivo primario quello di rendere il settore dinamico e al passo con le esigenze della contemporaneità”.

Quanto ai prossimi ulteriori provvedimenti nell’ambito dei trasporti “stiamo lavorando al piano degli investimenti pluriennali attraverso cui – ha concluso l’assessore – si potranno acquistare altri 40 autobus nuovi, in sostituzione di quelli che progressivamente non potranno più circolare per ragioni di non conformità alle normative sulle emissioni, mentre avevamo già sbloccato l’assegnazione di 80 mezzi lo scorso dicembre.

Infine, presenteremo un progetto di legge ragionale per l’istituzione dell’agenzia trasporti che avrà il compito di pianificare il servizio del Tpl in Basilicata in maniera efficiente e moderna e che produrrà benefici, tra cui il recupero del 10 per cento dell’Iva del costo annuo complessivo relativo all’intero comparto.

Questo produrrà un risparmio di circa 10 milioni di euro”.