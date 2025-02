Nella Città dei Sassi l’associazione politico culturale “Matera 2030” prende vita dalla volontà di cittadini, imprenditori, liberi professionisti e giovanissimi. I dettagli

Si terrà Domenica 16 Febbraio 2025, alle ore 11:00, all’Hotel San Domenico di Matera, l’evento di presentazione della nascente associazione politico culturale “Matera 2030” che guarda con particolare sensibilità al prossimo appuntamento elettorale che vedrà la città di Matera rinnovare, a primavera, il Consiglio Comunale ed il Sindaco.

L’iniziativa, che prende vita per volontà di numerosi cittadini, imprenditori, liberi professionisti e giovanissimi materani, nasce dal sentimento comune di riscatto che si respira ormai da tempo in città sopratutto dopo il fallimento politico del governo precedente.

Per questo riteniamo che sia arrivato il tempo di una nuova stagione di rilancio per Matera, che parta senza dubbio dal merito, da un rinnovato e qualificato ruolo del Consiglio Comunale, oltre che da un programma di governo sostenibile, concreto e che risponda finalmente alle istanze di cittadini, famiglie ed imprese.

Occorre, per far questo, una mobilitazione collettiva, che sappia rimettere in careggiata una città smarrita, ma che ha già dimostrato nel corso della sua storia di sapersi rialzare, per far tornare grande una città dalle mille potenzialità ancora inespresse.

Per queste ragioni, sono tanti i cittadini che hanno aderito con favore sin dalle scorse settimane, al progetto Matera 2030, nella piena consapevolezza che le prossime elezioni comunali rappresenteranno un momento cruciale per il futuro della città.

In questo senso, i componenti del comitato costituente, guardano con favore alle compagini politiche che si collocano in antitesi rispetto all’uscente governo municipale, nella piena consapevolezza che attraverso un dialogo costruttivo e programmatico si possano costruire le condizioni migliori per una coalizione politica che parli al ventre della città ed alla società civile, senza arroccarsi in posizione ideologiche pre costituite.

Ecco i dettagli.