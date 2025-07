Matera, lavori di riqualificazione del Parco integrato di Serra Rifusa: “Passo avanti importante”. Le ultime notizie

“Accolgo positivamente la notizia dell‘aggiudicazione della gara per i lavori di riqualificazione del Parco integrato di Serra Rifusa a Matera.

È un passo avanti importante per la città, che premia l’impegno di chi ha creduto in questo progetto”.

Così il consigliere regionale Roberto Cifarelli che scrive:

“Tengo a sottolineare che mi sono personalmente occupato della questione, raccogliendo le istanze dell’associazione di quartiere che mi aveva sollecitato l’interessamento in Regione per sbloccare i finanziamenti necessari alla realizzazione dell’opera.

Per questo, oggi, non posso che esprimere soddisfazione per il risultato raggiunto”.

Cifarelli lancia però un appello al Comune di Matera e al nuovo assessore competente: “È indispensabile, sin da subito, nel mentre saranno eseguiti i lavori, definire un piano ed individuare un gestore dell’intera area anche attraverso un project financing che comprenda anche l’area camper sita all’interno dello stesso perimetro e garantisca spazi alla stessa associazione di quartiere.

Non possiamo permetterci che un’opera così significativa rimanga nuovamente abbandonata o senza una prospettiva di utilizzo sostenibile e funzionale per la città.

Confido che l’amministrazione comunale voglia cogliere l’opportunità per valorizzare al meglio questo intervento, restituendo ai cittadini e ai turisti un parco vivo, attrattivo e ben gestito”.