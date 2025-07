Attenzione! L’area di Metaponto Lido resta ancora interdetta all’accesso: nuovamente in arrivo i mezzi aerei

Il Comune di Bernalda informa che è attualmente in corso un tavolo tecnico operativo per la gestione dell’emergenza legata al vasto incendio che ha colpito Metaponto Lido nella giornata di ieri.

Purtroppo, nella mattinata odierna, alcuni focolai si sono riattivati a causa del vento: per questo motivo l’area di Metaponto Lido resta ancora interdetta all’accesso.

Sono nuovamente in arrivo i mezzi aerei, tra cui canadair ed elicottero della Protezione Civile Regionale, che stanno operando per domare in via definitiva i nuovi fronti di fuoco.

Parallelamente, sono in corso accertamenti da parte dell’ARPA Basilicata per verificare la qualità dell’aria e l’eventuale presenza di sostanze potenzialmente dannose per la salute pubblica.

Invitiamo tutti coloro che sono stati trasferiti in strutture nei comuni limitrofi a rimanere ancora ospitati in quelle sedi, fino a nuova comunicazione ufficiale.

Comprendiamo lo sconforto, i disagi e l’ansia per questa situazione drammatica, ma la sicurezza dei cittadini, dei turisti e degli operatori viene prima di tutto.

Soltanto quando avremo la certezza che non sussistano più rischi, sarà possibile autorizzare il rientro in sicurezza a Metaponto Lido.

Vi terremo aggiornati con ogni sviluppo. Grazie per la pazienza, la collaborazione e il senso civico che state dimostrando.