Lavori sulla Basentana: queste le ultime notizie

Approvato dalla Camera un ordine del giorno, primo firmatario il deputato di Fratelli d’Italia, Aldo Mattia, eletto in Basilicata, che impegna il Governo “a valutare l’opportunità di adottare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, un sostegno agli interventi programmati da Anas lungo la strada statale 407, all’altezza di Pisticci, nel materano”.

Spiega Mattia:

“Anas, lungo l’arteria, allo scopo di migliorare le condizioni di sicurezza da tempo sta svolgendo lavori i quali, però, procedono con lentezza e pur prevedendo l’eliminazione dei varchi a raso, realizzando al loro posto delle barriere spartitraffico centrali per aumentare la sicurezza dei viaggiatori, escludono da tali migliorie alcuni tratti.

E’ il caso del percorso che attraversa il Comune di Pisticci, dove non è prevista la realizzazione della viabilità complanare, sottopassi, sovrappassi, provocando disservizi e disagi.

A tale scopo, le istituzioni locali hanno trasmesso delle richieste di modifiche al progetto di fattibilità predisposto da Anas, in parte già accolte, volte a far riprendere i lavori, in particolare quelli ricadenti nel territorio di Pisticci, rimodulando le zone di cantiere per consentire la ricucitura con la viabilità esistente, garantendo la sicurezza della viabilità nei tratti interessati dai lavori e mettendo in sicurezza gli accessi a raso ora in uso da parte di cittadini, lavoratori delle aziende agricole e delle proprietà frontaliere, stanziando le risorse ulteriori eventualmente necessarie, anche in considerazione della importanza della strada statale per il tessuto produttivo, turistico e culturale non solo della Lucania ma anche delle regioni limitrofe.

Ora, grazie all’impegno del Governo, che ringraziamo per la sensibilità e l’attenzione dimostrata ancora una volta nei confronti della Basilicata, sarà possibile attuare queste modifiche”.