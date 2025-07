Matera, Festa della Bruna in massima sicurezza: “sano e positivo senso di appartenenza e fiducia nelle Istituzioni”

La nota trasmessa lo scorso 25 giugno alle Autorità locali del comune di Matera ed al Prefetto anche quest’anno ha raggiunto l’obiettivo di garantire lo svolgimento della storica Fiera Maria SS. Della Bruna in sicurezza e senza quel fastidioso fenomeno che fino ad alcuni anni fa caratterizzava, in negativo, questo evento cioè l’abusivismo commerciale.

Anche per il corrente anno, in modo tempestivo e puntuale, è partita la richiesta a firma di Savino Montaruli e Salvatore Martina di CasAmbulanti e tutto ha funzionato alla perfezione.

Debellati completamente quegli episodi negativi che storicamente accompagnavano la Fiera Maria SS. Della Bruna: abusivismo commerciale ma anche contraffazione e borseggi.

Un’iniziativa sindacale che va avanti ormai da anni e che ha visto, nel tempo, consolidarsi le relazioni con le Forze dell’Ordine al punto da ottenere anche la presa d’atto da parte di altre Associazioni di Rappresentanza.

Savino Montaruli e Salvatore Martina hanno dichiarato:

“un particolare ringraziamento al Corpo di Polizia Locale, impeccabile nell’esercizio delle proprie funzioni.

Grazie al Prefetto ed a tutto l’apparato di controllo messo in campo da tutte le Forze dell’Ordine.

Una Fiera sicura è anche sinonimo di rispetto delle regole ed alla fine questo avvantaggia tutti ed alimenta un sano e positivo senso di appartenenza e fiducia nelle Istituzioni“.