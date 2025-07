Nuovo governo cittadino a Matera: questi gli auguri di Bardi alla giunta Nicoletti

“Sono convinto che il sindaco e i suoi assessori sapranno percorrere un cammino ricco di risultati, sempre nell’interesse della comunità materana.

La Regione c’è e sarà al fianco di chi vuole far crescere Matera e tutta la nostra terra”.

Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, rivolge un messaggio di auguri al sindaco di Matera, Antonio Nicoletti, e alla nuova giunta comunale, ufficializzata nella giornata di ieri.

“Matera – dice Bardi – è una città fondamentale per la Basilicata, per la sua storia, per il suo prestigio culturale e per le sue potenzialità di crescita.

Il nuovo governo cittadino saprà interpretare con responsabilità e spirito di servizio il mandato ricevuto dai cittadini”.

Bardi evidenzia l’importanza di una sinergia istituzionale che sappia guardare lontano.

“Abbiamo davanti sfide complesse e opportunità importanti: dallo sviluppo economico al turismo, dalla sanità alle infrastrutture e all’innovazione.

Come Regione – prosegue il presidente – ci sarà il massimo impegno per affiancare l’amministrazione comunale di Matera con progetti concreti e strategie condivise.

Le istituzioni, quando dialogano e lavorano in squadra – conclude Bardi – possono fare la differenza”.