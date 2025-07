A Montalbano Jonico un ricco calendario di iniziative culturali e ambientali nella Riserva Regionale dei Calanchi

Prenderà il via il prossimo 16 luglio 2025 il programma estivo “Respiri d’Argilla – Dove il tempo si ferma e la terra racconta”, un articolato progetto di valorizzazione culturale, naturalistica e turistica promosso dal CEA “I Calanchi” – Legambiente Montalbano APS, in collaborazione con Naturoffice APS e la Cooperativa L’Arcobaleno, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale di Montalbano Jonico, partner attivo e sostenitore delle attività in programma.

L’iniziativa si propone di promuovere e far conoscere la Riserva dei Calanchi e il centro storico della città attraverso percorsi esperienziali che uniscono ambiente, cultura, benessere e tradizioni locali.

Il calendario degli eventi, attivo fino al 21 settembre 2025, prevede 32 giornate di attività, con una programmazione intensificata nel mese di agosto.

Il punto di riferimento del progetto sarà il MO.JO. – Museo multimediale dei Calanchi, in via Aporti, che fungerà da centro informativo e luogo di accoglienza per cittadini e visitatori.

Ogni mercoledì pomeriggio (ore 17.00–20.00) sono previste escursioni guidate nella Riserva con guide ambientali escursionistiche, abbinate ad attività tematiche: fotografia naturalistica, yoga all’aperto, incontri con esperti e passeggiate con l’asinella Nicoletta, simbolo del territorio.

Il giovedì sarà invece dedicato al trekking urbano nel centro storico di Montalbano Jonico (due turni: ore 17.00/18.30 e 18.30/20.00), con visite guidate, narrazioni, letture in dialetto e momenti di danza e performances artistiche realizzate lungo i percorsi pensate per dialogare con i luoghi e arricchire l’esperienza sensoriale e culturale dei partecipanti.

Il programma prevede eventi speciali ed eventi collaterali.