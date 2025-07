Pisticci ripropone e rafforza il servizio di trasporto pubblico urbano per l’estate. Ecco gli orari completi delle corse

Dopo l’esperienza positiva dell’estate scorsa e del periodo natalizio, l’Amministrazione Comunale di Pisticci ha deciso di riproporre e rafforzare il potenziamento del servizio di trasporto pubblico urbano per la stagione estiva.

𝐃𝐚𝐥 𝟏𝟐 𝐥𝐮𝐠𝐥𝐢𝐨 𝐚𝐥 𝟏𝟒 𝐬𝐞𝐭𝐭𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟓, saranno attivate due corse serali aggiuntive, andata e ritorno, lungo le principali tratte urbane che collegano Pisticci Scalo, Pisticci Centro, Tinchi, Marconia e i Lidi, con fermate anche in altri punti strategici del territorio.

In aggiunta, tutte le domeniche mattina sarà garantita una corsa potenziata da Pisticci Scalo a Pisticci, per permettere ai cittadini di raggiungere in tempo il pullman diretto verso i Lidi.

Un piccolo intervento che va incontro alle esigenze di chi desidera trascorrere una giornata al mare senza utilizzare l’auto.

Una scelta che nasce dalla volontà di offrire un servizio utile, sicuro e sostenibile, capace di rispondere all’aumento dei flussi turistici e, soprattutto, alle esigenze di mobilità dei nostri cittadini, in particolare dei più giovani.

Vogliamo inoltre garantire a tutti la possibilità di vivere pienamente i tanti eventi previsti nel cartellone estivo pisticcese, distribuiti su tutto il territorio comunale.

Prezioso il contributo della Consulta Giovanile di Pisticci, che ha evidenziato quanto sia importante garantire un servizio serale efficiente, soprattutto nei fine settimana e nelle tratte verso i Lidi.

Il Sindaco Domenico Albano commenta:

“Proseguiamo con convinzione sulla strada di una mobilità più attenta e sicura. Il trasporto pubblico urbano potenziato è una misura concreta che valorizza il territorio e tutela i nostri giovani.

Lo scorso anno il servizio è stato molto apprezzato dai cittadini, in particolare per la possibilità offerta ai ragazzi di muoversi in sicurezza nelle ore serali. Per questo motivo abbiamo scelto di riproporlo e rafforzarlo, certi che rappresenti una risposta reale ai bisogni della nostra comunità”.

L’Assessore al Trasporto Pubblico Locale, Antonio Lacarpia, aggiunge:

“La mobilità pubblica è un servizio essenziale, soprattutto in un territorio vasto e articolato come il nostro. Potenziare le corse urbane durante l’estate non significa solo offrire più comodità: significa garantire un diritto alla mobilità sicura, accessibile a tutti, residenti e turisti.

Abbiamo lavorato per integrare le esigenze delle diverse aree del territorio – da Pisticci Scalo a Marconia, dai centri urbani fino ai Lidi – con l’obiettivo di rendere il trasporto pubblico uno strumento realmente utile per vivere e muoversi nel nostro Comune, senza dover ricorrere all’auto privata.”

L’Assessore alle Politiche Giovanili, Dolores Troiano, sottolinea:

“Ascoltare le richieste della Consulta Giovanile è stato importante, ma ancora di più lo è dare risposte concrete.

Con questo potenziamento vogliamo soprattutto permettere ai nostri giovani di muoversi in libertà e in sicurezza, nelle ore serali e nei luoghi più frequentati durante l’estate.

È così che si costruisce una comunità che si prende cura delle nuove generazioni”.

Questi gli orari completi delle corse potenziate con tutti i dettagli su partenze, fermate e collegamenti.