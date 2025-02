Filippo Roma, volto storico de Le Iene, ambienta il suo secondo romanzo in Basilicata. I dettagli

È ambientato in Basilicata, nello specifico a Chiaromonte in provincia di Potenza, il secondo romanzo di Filippo Roma, volto noto della storica trasmissione di Italia 1 ‘Le Iene’.

‘Si ami chi può’ (edito da Armando Curcio Editore) racconta dell’ultimo viaggio di Anita e di suo figlio, Lorenzo.

Anita ha scoperto di avere un male incurabile e vuole recuperare il tempo perduto, ma su di lei incombe un segreto che ha nascosto per anni e che deve confessare a Lorenzo che a sua volta fatica a ritrovare confidenza con la madre.

Un intreccio di non detti e crocevia della vita che alla fine trovano voce in un racconto di verità, in cui ognuno di noi può scorgere qualcosa di sé.

Pur non conoscendola bene, il giornalista Tv ha scelto la Basilicata come cornice perché “per me è la regione che rappresenta al meglio la bellezza e il mistero, una terra magnetica” ha dichiarato in un’intervista in cui ha aggiunto “ho frequentato molto il sud, riscontrando diffidenza e chiusura ma altrettanta generosità.

Racconto dunque quel meridione accogliente ed espansivo ma anche raffinato ed elegante, che per me è la parte migliore dell’Italia”.