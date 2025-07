Eletto il nuovo direttore provinciale di Coldiretti Matera. Auguri di buon lavoro

E’ Luca Celestino, il nuovo direttore provinciale di Coldiretti Matera.

Prende il posto di Vincenzo Ruggieri, che ha intrapreso un altro percorso lavorativo.

Il cambio di direzione è avvenuto alla presenza di tutti i componenti del consiglio provinciale, oltre che dei vertici regionali della federazione agricola lucana.

Il presidente di Matera, a nome della federazione provinciale e del personale, ha ringraziato Ruggieri:

“per il lavoro svolto, dichiarandosi certo che gli stessi risultati saranno prodotti da Celestino che è già conoscitore della realtà agricola della Basilicata”.

Anche il presidente regionale della Coldiretti ha ringraziato Ruggieri per l’importante lavoro portato avanti nella provincia materana.

I direttori, i presidenti e la Confederazione rappresentata da Paolo Giannini, si sono detti:

“certi che l’esperienza di Celestino e la sua visione saranno fondamentali per continuare a sostenere e valorizzare l’agricoltura del nostro territorio, in continuità con l’azione posta in essere dal predecessore”.

Ruggieri ha voluto esporre gratitudine verso l’intera struttura di Coldiretti e in particolare il segretario generale, a cui ha attribuito il merito di avergli dato l’opportunità, in questi dieci anni, di diventare “un uomo diverso da quello che era”.

La Coldiretti della Basilicata esprime “la più sincera gratitudine a Vincenzo Ruggieri per il suo instancabile impegno e la dedizione dimostrata nel suo ruolo” e accoglie” con entusiasmo il direttore Luca Celestino”.