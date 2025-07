Condotta del Frida danneggiata: “Le squadre di Acquedotto Lucano hanno lavorato senza sosta”. Le ultime notizie

Acquedotto Lucano informa che:

“sono conclusi i lavori sulla condotta del Frida, che era stata danneggiata martedì scorso da una violenta bomba d’acqua in agro di Francavilla in Sinni.

Le squadre di Acquedotto Lucano hanno lavorato senza sosta per completare la sostituzione del tratto danneggiato e rimettere rapidamente in pressione la rete.

L’erogazione idrica sta tornando alla normalità su tutto il territorio interessato e sta riprendendo gradualmente ovunque.

Sin dalle prime ore dell’emergenza, Acquedotto Lucano ha adottato tutte le misure necessarie – tra cui l’attivazione di un by-pass e l’utilizzo delle riserve dei serbatoi – per ridurre al minimo i disagi per i cittadini, anche in un contesto tecnico particolarmente complesso.

Grazie a tutti per la comprensione e la collaborazione dimostrata”.