Guasto alla condotta del Frida: criticità a Grassano, Pisticci e nella zona industriale di Ferrandina

Aggiornamento lavori sulla condotta del Frida.

Acquedotto Lucano fa sapere:

“Proseguono senza sosta i lavori per ripristinare la funzionalità della condotta del Frida, danneggiata ieri mattina da una violenta bomba d’acqua in agro di Francavilla in Sinni.

In questo momento sono in corso le operazioni di saldatura del nuovo tratto di tubo che sostituirà la sezione danneggiata.

Nella tarda serata è previsto l’avvio graduale delle manovre per rimettere in pressione la rete e ripristinare il servizio idrico.

Ricordiamo che, per ridurre al minimo i disagi, Acquedotto Lucano ha attivato un by-pass che, insieme alle riserve dei serbatoi, ha permesso finora di contenere le interruzioni quasi ovunque.

Restano criticità localizzate nell’abitato di Grassano, nella parte alta di Pisticci e nella zona industriale di Ferrandina, dove è stato necessario procedere a razionamenti.

Grazie per la comprensione e la collaborazione”.