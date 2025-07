A Matera importante partecipazione al progetto europeo che mira a ridurre il divario digitale per gli over 45. I dettagli

Si è svolta nella suggestiva cornice della Casa delle Tecnologie Emergenti di Matera, la conferenza conclusiva del progetto europeo Digital Inclusion VET, iniziativa finanziata dal programma Erasmus+ e finalizzata a ridurre il divario digitale che penalizza molte persone over 45 nell’accesso al mondo del lavoro e alla formazione continua.

L’evento è stato organizzato da Studio Risorse, società di consulenza formativa e aziendale materana, e ha rappresentato un momento di confronto tra partner internazionali, esperti del settore e formatori.

Nel corso della conferenza sono stati presentati i principali risultati del progetto.

Il primo è il manuale digitale per formatori, pensato per supportare gli insegnanti e i professionisti della formazione che operano con un pubblico adulto.

Il manuale propone metodi didattici, approcci pedagogici e strumenti pratici per rendere l’apprendimento digitale più accessibile, efficace e inclusivo.

Il secondo risultato è un MOOC gratuito e aperto per gli over 45, composto da sei moduli formativi che affrontano temi cruciali per la transizione digitale: dalla digitalizzazione e virtualizzazione dei processi all’automazione, dalla robotica all’Internet of Things, fino alle tecnologie emergenti come blockchain e digital twin.

Infine, è stata realizzata una applicazione digitale che offre aggiornamenti costanti sulle innovazioni tecnologiche, opportunità di lavoro e percorsi formativi di aggiornamento nell’ambito dell’Industria 4.0.

Il progetto è stato coordinato dall’IES Gonzalo Anaya, istituto di formazione superiore spagnolo con sede a Xirivella, e ha coinvolto una rete europea composta da Studio Risorse, l’ente di formazione professionale che ha ospitato l’evento conclusivo; iInformatica, PMI innovativa materana attiva nello sviluppo sperimentale di soluzioni hardware e software; Innetica, ONG spagnola con sede a Saragozza impegnata nella promozione della cooperazione tra enti europei; AFN, centro di formazione professionale con sede a Porto; e OECON, società di consulenza aziendale con sede a Salonicco.

Digital Inclusion VET offre strumenti concreti per favorire la partecipazione attiva degli adulti over 45 nei processi di trasformazione digitale e per dare un contributo attivo alla creazione di una società sempre più equa e accessibile.