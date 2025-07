Guasto condotta del Frida: ecco l’aggiornamento di Acquedotto Lucano

Acquedotto Lucano informa che stanno andando avanti ininterrottamente da ieri e durante tutta la notte i lavori per riparare il guasto alla condotta del Frida, che si è verificato ieri mattina in agro di Francavilla in Sinni, a causa di una “bomba d’acqua”.

I lavori sono resi particolarmente difficili dal pendio che è eccezionalmente ripido e dal fatto che si tratta di una condotta aerea.

Per ridurre al minimo i disagi, Acquedotto Lucano sta utilizzando una linea idrica di bypass che, insieme alle riserve dei serbatoi, stanno consentendo quasi ovunque di evitare sospensioni idriche.

I problemi maggiori, invece, stanno interessando l’abitato di Grassano, la parte alta di Pisticci e la zona industriale di Ferrandina, dove l’acqua viene razionata.

Il termine dei lavori è previsto per il tardo pomeriggio di oggi.