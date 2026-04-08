A Policoro un’opportunità per tutti, ma soprattutto per le donne. L’evento

Il 10 aprile alle ore 17.00 presso la Biblioteca Comunale Massimo Rinaldi di Policoro si terrà il Convegno su “Persona,pianeta, progresso:la sfida della cultura 5.0. L’Intelligenza Artificiale al servizio del benessere umano, della sostenibilità ambientale e degli obiettivi sociali”.

Dedicato al Tema Nazionale della FIDAPA nel biennio 2025- 2027 sulle potenzialità delle donne nel terzo millennio: imprenditoria, tecnologia e comunicazione, l’evento è stato patrocinato dalla FIDAPA Distretto Sud Est e dal Comune di Policoro.

Al centro del dibattito la sfida della Cultura 5.0 e l’impatto della Intelligenza Artificiale sulla qualità della vita, la sostenibilità ambientale e le disuguaglianze sociali.

Dopo i saluti istituzionali della Presidente FIDAPA di Policoro Maria Teresa D’Elia, della Vice Presidente distrettuale Anna Maria Tunno, dell’Assessora alla Salute e alle Politiche sociali del Comune di Policoro Cinzia Mastronardi, seguirà l’introduzione della Vice presidente di Policoro Maria Antonietta Amoroso e la presentazione dei relatori coordinati dal giornalista Donato Mastrangelo.

L’argomento sarà magistralmente trattato in maniera multidisciplinare attraverso il contributo simultaneo di diverse professionalità al fine di ottenere una visione più completa.

Si avvicenderanno nella trattazione: Rocco Di Santo Sociologo Project manager Formatore con la relazione su “Definizione dei ruoli sociali nell’era del digitale” , Giando Santamaria Esperto AI Marketing Docente AI con la relazione su” Utilizzo della IA nei flussi di lavoro” , Federica Pipita Odontoiatra – Young FIDAPA BPW Italy Policoro con la relazione su “Intelligenza artificiale e odontoiatria:innovazione al servizio della salute e del paziente”.

Costanza Galante Psicologa della comunicazione e del Marketing con la relazione su “Empatia artificiale tra emozioni e algoritmi: cosa succede quando le macchine imparano a sentire e come cambia l’essere umano “.

La FIDAPA intende evidenziare come la Cultura 5.0 rappresenta un’opportunità per tutti, ma soprattutto per le donne chiamate a guidare una transizione che non è solo tecnologica ma profondamente culturale, con l’impegno di continuare con percorsi di formazione soprattutto rivolti alle nuove generazioni.

Di seguito la locandina con i dettagli.