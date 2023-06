A Matera maltempo agli sgoccioli e poi finalmente arriva l’estate? Ecco le previsioni aggiornate

Il maltempo sembra avere i giorni contati.

Infatti un graduale miglioramento è atteso in Basilicata a partire dal prossimo fine settimana.

Anche le temperature sono in salita con massime previste fino a 29-31°C.

Ma che tempo ci aspetta nei prossimi giorni su Matera?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Martedì 13 Giugno, avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 28°C, la minima di 17°C.

Mercoledì 14 Giugno avremo cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in progressivo aumento dal pomeriggio associate a deboli piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 26°C, la minima di 18°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Matera, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.

