A Matera l’arte della comunicazione raccontata da due professionisti di grande qualità! I dettagli

L’arte della comunicazione e la comunicazione delle differenti forme d’arte nell’era della crossmedialità e dei social.

Il Piccolo Festival delle Arti accende i riflettori sulla comunicazione con un doppio appuntamento martedì 18 luglio 2023.

Alle ore 11 nella sala conferenze della Fondazione Le Monacelle, Mario Rodriguez, docente dell’Università di Milano, Padova e Modena-Reggio Emilia sarà il protagonista di un incontro dal tema: “Le nuove frontiere della comunicazione globale”.

Sarà moderato dal giornalista Rossano Cervellera.

In serata, alle ore 21 nel cortile del Palazzo del Governo, spazio alla presentazione del libro “Media Maker” di Marina Ceravolo, pubblicitaria professionista e consulente di Rai Pubblicità.

La presentazione sarà accompagnata al pianoforte da Guglielmo Larato un giovane e talentuoso musicista materano.

Spiega il presidente del Circolo La Scaletta, Paolo Emilio Stasi:

“Due appuntamenti da non perdere per conoscere e comprendere un po’ meglio l’arte della comunicazione raccontata da due professionisti di grande qualità che ci guideranno alla scoperta di un mondo complesso che tutti pensano di padroneggiare ma che in realtà è fatto di mille particolari che modificano la percezione di un messaggio a seconda del mezzo e del linguaggio con cui viene diffuso”.

Il Piccolo Festival delle Arti è un’iniziativa curata da Edoardo Delle Donne ed organizzata dal Circolo Culturale La Scaletta, in collaborazione con la Prefettura di Matera, il Comune di Tricarico, il Comune di Gorgoglione, l’Associazione MetaTeatro, la Fondazione Le Monacelle di Matera, con il fondamentale sostegno della Joint Venture Tempa Rossa, costituita da TotalEnergies EP Italia, Mitsui E&P Italia B e Shell Italia E&P, ed il patrocinio di Regione Basilicata, Provincia di Matera e Comune di Matera.

