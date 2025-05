A Grottole un evento dedicato alla valorizzazione dell’antica arte ceramica del territorio. L’evento in programma

Cna Matera, in collaborazione con il Comune di Grottole e con il sostegno della Regione Basilicata e del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, annuncia la prima edizione di “Grottole in Ceramica 2025”, un evento dedicato alla valorizzazione dell’antica arte ceramica del territorio.

L’iniziativa, che si svolgerà nei giorni 16, 17 e 18 maggio, coinvolgerà studenti, residenti, turisti e maestri ceramisti in un ricco programma di visite guidate, laboratori esperienziali e momenti di approfondimento culturale.

Il programma:

Venerdì 16 Maggio

Laboratori di lavorazione dell’argilla presso la bottega del Maestro Ceramista Nisio Lopergolo, con la partecipazione degli alunni delle scuole primarie e secondarie di Grottole.

Orari: 9:30–13:00 e 15:30–18:30.

Sabato 17 Maggio

Mattinata con visita guidata al Museo della Ceramica e alle Antiche Fornaci (10:30–13:00), aperta a residenti e turisti.

Nel pomeriggio (15:30–18:30), secondo appuntamento con il laboratorio di lavorazione dell’argilla, sempre nella bottega del Maestro Lopergolo.

Domenica 18 Maggio

Proseguono le visite guidate al Museo e alle Fornaci (9:30–13:30).

Alle ore 17:00 si terrà il convegno dal titolo “La presenza nel tempo della ceramica a Grottole. L’iter di presentazione dell’istanza per il riconoscimento ministeriale di Città della Ceramica”, con interventi istituzionali e di esperti a vario titolo del comparto ceramico:

– Mariapina Cosentino, Vice Sindaco

– Isabella Marchetta, Archeologa

– Ciriaca Coretti, Antropologa

– Nisio Lopergolo, Pasquale Di Lena, Biagio Lamberti, Maestri Ceramisti

– Leonardo Montemurro, Esperto di Artigianato

– Angelo De Vito, Sindaco di Grottole.

Informazioni e prenotazioni: 320 372 9743 (via Whatsapp) Saverio Iosca, Presidente Associazione ‘Made in Grottole’

L’evento rappresenta un importante passo verso il riconoscimento ministeriale di Grottole come Città della Ceramica, e intende celebrare una tradizione che affonda le radici nella storia del paese, promuovendo al contempo un turismo culturale e sostenibile.

Ecco la locandina dell’iniziativa.