Tursi pronta a vivere tre giornate di grande sport. L’iniziativa

Nel calendario 2026 del Circuito Allevatoriale è stata inserita Tursi come sede della Tappa Sud, in programma dal 3 al 5 luglio presso il centro sportivo dell’ASD Tucci Team in località troili.

Per l’Amministrazione:

“Si tratta di un risultato di grande prestigio che porta il nome della nostra comunità in un circuito nazionale di assoluto rilievo nel settore dell’allevamento dei giovani cavalli.

È doveroso sottolineare che questo importante traguardo è frutto esclusivo del lavoro, della professionalità e della credibilità costruita nel tempo dall’ASD Tucci Team all’interno del proprio centro sportivo e dal suo direttore tecnico l’avvocato Vincenzo Tucci.

Un percorso fatto di impegno costante, investimenti, passione e visione, che oggi viene riconosciuto a livello nazionale con l’assegnazione della Tappa Sud del Circuito Allevatoriale.

Come Amministrazione Comunale, desideriamo esprimere i nostri più sinceri complimenti all’associazione per questo ennesimo risultato, che rappresenta un motivo di orgoglio per tutta la città.

L’Amministrazione Comunale, per quanto di competenza, garantiranno il sostegno istituzionale a questa iniziativa, consapevoli dell’importanza sportiva, economica e promozionale che un evento di tale portata può avere per il territorio.

Accogliere allevatori, tecnici e appassionati provenienti da diverse regioni d’Italia significa valorizzare Tursi come luogo capace di ospitare appuntamenti di livello nazionale, grazie anche alla qualità delle strutture presenti proprio come quella del centro sportivo Tucci Team e di tutte le strutture ricettive del nostro territorio perché eventi come questi portano un importante flusso di turismo dove bisogna fare rete tra gli imprenditori del settore per una buona riuscita dell’evento.

Ancora complimenti all’ASD Tucci Team per questo prestigioso riconoscimento: è la dimostrazione che il lavoro serio e costante viene premiato.

Tursi sarà pronta a vivere tre giornate di grande sport”.