Pisticci: un aiuto per le imprese e le famiglie in difficoltà. Cosa c’è da sapere

L’Amministrazione Comunale di Pisticci ha deciso di aderire alla 𝗿𝗼𝘁𝘁𝗮𝗺𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗾𝘂𝗶𝗻𝗾𝘂𝗶𝗲𝘀, offrendo ai contribuenti la possibilità di 𝗱𝗲𝗳𝗶𝗻𝗶𝗿𝗲 𝗶𝗻 𝘃𝗶𝗮 𝗮𝗴𝗲𝘃𝗼𝗹𝗮𝘁𝗮 le pendenze con il Comune di Pisticci.
La misura riguarda soprattutto le 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮𝘁𝗲 𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝘁𝗮𝗿𝗶𝗲 (in particolare 𝗜𝗠𝗨 e 𝗧𝗔𝗥𝗜) e potrà interessare:
• posizioni in fase di accertamento;
• pratiche già avviate alla riscossione;
• eventuali contenziosi tributari in corso
Le agevolazioni potranno prevedere:
• 𝗿𝗶𝗱𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗼 𝗲𝘀𝗰𝗹𝘂𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝘀𝗮𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗲 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗲𝘀𝘀𝗶;
• 𝗿𝗮𝘁𝗲𝗶𝘇𝘇𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 degli importi;
• 𝗦𝗢𝗦𝗣𝗘𝗡𝗦𝗜𝗢𝗡𝗘 delle procedure esecutive durante la definizione.
Questa scelta, si precisa in una nota:
“nasce per 𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗲 𝗶𝗻𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗱𝗶𝗳𝗳𝗶𝗰𝗼𝗹𝘁𝗮̀ 𝗱𝗶 𝗳𝗮𝗺𝗶𝗴𝗹𝗶𝗲 𝗲 𝗶𝗺𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲 e, allo stesso tempo, per 𝗿𝗲𝗻𝗱𝗲𝗿𝗲 𝗽𝗶𝘂̀ 𝗲𝗳𝗳𝗶𝗰𝗮𝗰𝗲 𝗶𝗹 𝗿𝗲𝗰𝘂𝗽𝗲𝗿𝗼 𝗱𝗲𝗶 𝗰𝗿𝗲𝗱𝗶𝘁𝗶, aiutando a 𝗹𝗶𝗯𝗲𝗿𝗮𝗿𝗲 𝗿𝗶𝘀𝗼𝗿𝘀𝗲 𝗽𝗲𝗿 𝗶 𝘀𝗲𝗿𝘃𝗶𝘇𝗶 𝗽𝘂𝗯𝗯𝗹𝗶𝗰𝗶.
Nei prossimi giorni, dopo la formale approvazione degli atti in Consiglio Comunale, saranno comunicati 𝗺𝗼𝗱𝗮𝗹𝗶𝘁𝗮̀ 𝗲 𝘁𝗲𝗺𝗽𝗶 per presentare le domande”.