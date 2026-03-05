Capitale del Mare 2026: “Il nostro cuore è tutto per Policoro”. Il plauso del Presidente della Provincia di Matera

“Il nostro cuore è tutto per Policoro e per la sua straordinaria comunità, che in questi mesi ha dimostrato cosa significhi credere davvero in un sogno collettivo”.

Con queste parole il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, dopo aver rivolto i complimenti a Ravenna, nuova Capitale Italiana del Mare, ha commentato l’esito della procedura che ha incoronato la città romagnola e alla quale Policoro ha partecipato con il progetto “L’approdo del futuro”.

Ha sottolineato Mancini:

“La nostra provincia è ormai un punto di riferimento nazionale per capacità progettuale, visione e coraggio, come dimostra anche la candidatura della città di Ercole.

Policoro ha saputo unire energie diverse, trasformando un’idea in un movimento condiviso e in un entusiasmo capace di coinvolgere istituzioni, imprese e cittadini.

Il vero valore di questa sfida non risiedeva nel titolo, ma in ciò che è stato costruito insieme: una strategia per il futuro del nostro mare, un patrimonio di idee e una nuova consapevolezza del nostro potenziale”.

Il Presidente ha poi rivolto un ringraziamento all’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Enrico Bianco, al comitato promotore e a tutti coloro che hanno sostenuto la candidatura, condivisa e supportata anche dalla Provincia di Matera:

“Il mare di Policoro e dell’intera costa jonica lucana continua a essere una risorsa inestimabile e il lavoro avviato rappresenta la base su cui continueremo a crescere.

La rotta è tracciata e il viaggio continua, più forte di prima”.