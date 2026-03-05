L’istituto “Bernalda-Ferrandina” conquista il pass per la Finale Nazionale al Green Game! Complimenti

Si è svolto anche per l’I.I.S. “Bernalda-Ferrandina” di Ferrandina, l’appuntamento con il Green Game, il progetto educativo dedicato ai temi del riciclo e della sostenibilità ambientale che coinvolge scuole secondarie di II grado in tutta Italia.
Nel corso delle attività formative, gli studenti e le studentesse degli istituti di Matera hanno preso parte con entusiasmo alle lezioni interattive, ottenendo risultati di rilievo.
A conquistare il pass per la Finale Nazionale è stata la classe 2^A dell’I.I.S. “Bernalda-Ferrandina”, che rappresenterà la provincia di Matera nell’atto conclusivo del progetto.
Da sempre attento alla diffusione di una cultura del rispetto per l’ambiente e alla formazione di cittadini consapevoli, l’I.I.S. “Bernalda-Ferrandina” rinnova così il proprio impegno sui temi della sostenibilità ambientale, confermando l’importanza di percorsi educativi capaci di coinvolgere attivamente le nuove generazioni.
Il Green Game è promosso dai Consorzi Nazionali BIOREPACK, CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE e RICREA, con il Patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.
Dichiarano congiuntamente i Consorzi promotori:
«Il Green Game continua a dimostrare come l’educazione ambientale possa essere efficace quando utilizza linguaggi e strumenti vicini ai giovani.
Il progetto rappresenta un’occasione concreta per accrescere la consapevolezza sull’importanza della corretta gestione dei rifiuti e del riciclo, contribuendo alla formazione di cittadini più responsabili e attenti all’ambiente».
L’approccio didattico del Green Game si fonda su interattività, tecnologia e sana competizione.
Gli esperti formatori di Peaktime, agenzia produttrice del format, accompagnano gli studenti in un percorso dinamico che favorisce partecipazione attiva, lavoro di squadra e attenzione ai contenuti.
Le lezioni non seguono uno schema tradizionale ma coinvolgono direttamente le classi, che al termine delle sessioni si mettono alla prova attraverso quiz e sfide sui temi affrontati.
Per l’edizione 2026, il Green Game ha coinvolto centinaia di scuole su tutto il territorio nazionale, con due modalità di partecipazione: Green Game Digital, rivolto agli Istituti Secondari di II grado di tutta Italia e il Green Game in presenza, dedicato alle scuole della Sardegna.
La Finale Nazionale del Green Game si svolgerà il 31 marzo al Palatiziano di Roma.