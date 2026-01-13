Tasse e Fisco 2026: occhio alle sanzioni! Ecco il calendario completo delle scadenze mese per mese

Fisco e tasse, il 2026 si preannuncia un anno intenso: tra nuove scadenze, riforme fiscali in arrivo e il nuovo calendario delle imposte, contribuire rispettare le scadenze diventa fondamentale per evitare sanzioni e problemi con l’Agenzia delle Entrate.
Ecco il calendario fiscale completo, organizzato mese per mese, con tutte le date da segnare in agenda per quanto riguardo le scadenze con fisco e tasse, come riporta leggo.
Gennaio 2026, partenza sprint
15 gennaio
• Scadenze IVA: registrazione corrispettivi per associazioni non profit, fatturazione differita e relative annotazioni.
16 gennaio
• Invio prospetto e versamento ritenute Modello 770/2025.
• Versamenti ritenute per condomìni sostituti d’imposta.
• Liquidazione e versamento IVA mensile.
• Versamenti su affitti, imposte sostitutive e Tobin Tax.
20 gennaio
• Comunicazione dati del canone TV (imprese elettriche).
26 gennaio
• Presentazione elenchi INTRASTAT mensili e trimestrali.
31 gennaio
• Versamento bollo auto e superbollo.
• Dichiarazioni IVA mensile IOSS/OSS.
Febbraio-marzo 2026
16 Febbraio
• Versamenti IVA mensili regolari.
• Ritenute e contributi INPS/INAIL (se applicabile).
28 Febbraio
• Ultime comunicazioni LIPE relative alle liquidazioni trimestrali IVA.
Entro Marzo
• Saldo IVA dell’anno precedente (se non già versato).
• Liquidazione periodica trimestrale.
Aprile 2026
Dichiarazioni e modello CU
30 Aprile
• Invio delle Certificazioni Uniche (CU) per autonomi e professionisti relative alle somme pagate nel 2025.
Maggio-giugno 2026
Acconti e saldo imposte
16 Maggio
• Versamento IVA liquidazione trimestrale (1° trimestre).
30 Giugno
• Prima rata di acconto per IRPEF, IRES, IRAP.
• Pagamenti su acconti basati sul reddito 2025.
Luglio-settembre 2026
Nuovo giro di adempimenti
16 Luglio
• Versamento mensile IVA e ritenute.
16 Settembre
• Versamento mensile IVA e ritenute (relativi ad agosto).
Novembre e dicembre 2026
Secondo acconto e chiusura dell’anno
30 Novembre
• Seconda rata di acconto IRPEF, IRES, IRAP.
• Ultimo versamento IVA e ritenute dell’anno.
Entro 15 Dicembre
• Ultime comunicazioni periodiche LIPE e altri obblighi annuali.
Scadenza ricorrenti
Ogni 16 del mese
• Versamenti IVA mensile, ritenute alla fonte, contributi e imposte correlate (se dovuti).
30 Novembre e 30 Giugno
• Pagamento degli acconti IRPEF, IRES, IRAP con modello F24.
Riforme fiscali e novità 2026
Nuovo codice IVA
Dal 1° gennaio 2026, l’Italia introduce un rinnovato Testo Unico sull’IVA che semplifica e razionalizza le regole per imprese e professionisti.
Taglio IRPEF per le fasce medie?
La legge di bilancio 2026 prevede misure di riduzione dell’IRPEF per redditi medi e nuovi bonus per famiglie e lavoratori.
Rinvio della tassa sulle bevande zuccherate
Un tributo contestato è stato nuovamente rinviato e non entrerà in vigore prima del 2026.