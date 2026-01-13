Tasse e Fisco 2026: occhio alle sanzioni! Ecco il calendario completo delle scadenze mese per mese

Fisco e tasse, il 2026 si preannuncia un anno intenso: tra nuove scadenze, riforme fiscali in arrivo e il nuovo calendario delle imposte, contribuire rispettare le scadenze diventa fondamentale per evitare sanzioni e problemi con l’Agenzia delle Entrate.

Ecco il calendario fiscale completo, organizzato mese per mese, con tutte le date da segnare in agenda per quanto riguardo le scadenze con fisco e tasse, come riporta leggo.

Gennaio 2026, partenza sprint

15 gennaio

• Scadenze IVA: registrazione corrispettivi per associazioni non profit, fatturazione differita e relative annotazioni.

16 gennaio

• Invio prospetto e versamento ritenute Modello 770/2025.

• Versamenti ritenute per condomìni sostituti d’imposta.

• Liquidazione e versamento IVA mensile.

• Versamenti su affitti, imposte sostitutive e Tobin Tax.

20 gennaio

• Comunicazione dati del canone TV (imprese elettriche).

26 gennaio

• Presentazione elenchi INTRASTAT mensili e trimestrali.

31 gennaio

• Versamento bollo auto e superbollo.

• Dichiarazioni IVA mensile IOSS/OSS.

Febbraio-marzo 2026

16 Febbraio

• Versamenti IVA mensili regolari.

• Ritenute e contributi INPS/INAIL (se applicabile).

28 Febbraio

• Ultime comunicazioni LIPE relative alle liquidazioni trimestrali IVA.

Entro Marzo

• Saldo IVA dell’anno precedente (se non già versato).

• Liquidazione periodica trimestrale.

Aprile 2026

Dichiarazioni e modello CU

30 Aprile

• Invio delle Certificazioni Uniche (CU) per autonomi e professionisti relative alle somme pagate nel 2025.

Maggio-giugno 2026

Acconti e saldo imposte

16 Maggio

• Versamento IVA liquidazione trimestrale (1° trimestre).

30 Giugno

• Prima rata di acconto per IRPEF, IRES, IRAP.

• Pagamenti su acconti basati sul reddito 2025.

Luglio-settembre 2026

Nuovo giro di adempimenti

16 Luglio

• Versamento mensile IVA e ritenute.

16 Settembre

• Versamento mensile IVA e ritenute (relativi ad agosto).

Novembre e dicembre 2026

Secondo acconto e chiusura dell’anno

30 Novembre

• Seconda rata di acconto IRPEF, IRES, IRAP.

• Ultimo versamento IVA e ritenute dell’anno.

Entro 15 Dicembre

• Ultime comunicazioni periodiche LIPE e altri obblighi annuali.

Scadenza ricorrenti

Ogni 16 del mese

• Versamenti IVA mensile, ritenute alla fonte, contributi e imposte correlate (se dovuti).

30 Novembre e 30 Giugno

• Pagamento degli acconti IRPEF, IRES, IRAP con modello F24.

Riforme fiscali e novità 2026

Nuovo codice IVA

Dal 1° gennaio 2026, l’Italia introduce un rinnovato Testo Unico sull’IVA che semplifica e razionalizza le regole per imprese e professionisti.

Taglio IRPEF per le fasce medie?

La legge di bilancio 2026 prevede misure di riduzione dell’IRPEF per redditi medi e nuovi bonus per famiglie e lavoratori.

Rinvio della tassa sulle bevande zuccherate

Un tributo contestato è stato nuovamente rinviato e non entrerà in vigore prima del 2026.