Basilicata: attenzione, ennesimo incidente su questa strada! Adesso basta

Ancora un incidente sulla Potenza – Melfi.
All’altezza di Lagopesole, il sinistro ha coinvolto un’autocisterna.
Sul posto i Vigili del fuoco, il 118, le forze dell’ordine.
Seguiranno aggiornamenti.
Si è svolto oggi, nella Sala Koch di Palazzo Madama, presso il Senato della Repubblica, il convegno “Visione Turismo: politiche, territori, competenze, futuro”, promosso su…
Il Consiglio regionale della Basilicata si è riunito oggi presieduto da Marcello Pittella. L’Aula ha approvato, all’unanimità, la risoluzione per la tutela e il rilancio…
Il Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella, ha conferito questa mattina un riconoscimento alla carriera al gruppo musicale i Tarantolati di Tricarico, per…
Fisco e tasse, il 2026 si preannuncia un anno intenso: tra nuove scadenze, riforme fiscali in arrivo e il nuovo calendario delle imposte, contribuire rispettare…
Confapi Matera sostiene la candidatura di Policoro a “Capitale italiana del mare 2026”. Confapi Matera ha aderito all’iniziativa del Comune di Policoro, riconoscendo il valore…
La Presidente del Corecom Basilicata, Assunta Mitidieri, esprime profonda soddisfazione per il riconoscimento attribuito dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) al lavoro svolto dai…
“Un impianto industriale di biogas nel cuore di uno dei distretti agricoli più pregiati del Mezzogiorno, a ridosso di coltivazioni certificate, strutture turistiche e persino…
Dal 1° gennaio 2026 è operativo un nuovo metodo di calcolo dell’Isee, disegnato per essere più favorevole alle famiglie con figli e per facilitare l’accesso…
Negli ultimi giorni è circolata una fake news riguardante una presunta esenzione generalizzata della tassa automobilistica per tutti gli “over 70” a partire dal 1°…
“L’approvazione, da parte del Governo, del disegno di legge sui caregiver familiari rappresenta un passaggio importante e atteso, che interviene su una condizione rimasta troppo…
Un’importante occasione di dialogo volta a rafforzare la sinergia tra le istituzioni locali e le Forze Armate. Il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini,…
“Più uomini e donne in divisa per la nostra Basilicata. In arrivo 28 unità totali, divise tra Matera e Potenza, previste dal piano di assegnazione…