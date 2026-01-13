I Tarantolati di Tricarico hanno regalato emozioni per oltre 50 anni. Lo speciale riconoscimento

Il Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella, ha conferito questa mattina un riconoscimento alla carriera al gruppo musicale i Tarantolati di Tricarico, per il significativo contributo offerto alla valorizzazione e alla diffusione della tradizione musicale lucana in ambito nazionale e internazionale.

Nel corso della cerimonia, il Presidente del Consiglio regionale ha consegnato la medaglia celebrativa dei 50 anni della Regione Basilicata a Franco Ferri e Rocco Paradiso, storici fondatori del gruppo, e a Maria Pia Albano, danzatrice, coreografa e costumista de i Tarantolati di Tricarico.

Ha dichiarato il Presidente Pittella:

“Il gruppo musicale ha saputo costruire, in oltre cinquant’anni di storia musicale, un’armonia che nasce dai territori, dalle comunità e dalle culture locali, trasformandole in un valore aggiunto riconosciuto a livello regionale, nazionale e internazionale.

Attraverso la sua musica ha recuperato e reinterpretato una cultura delle tradizioni, rendendola capace di parlare a pubblici diversi, coinvolgendo e trasmettendo emozioni autentiche.

I Tarantolati rappresentano per la Basilicata un patrimonio vivo, un pezzo importante della nostra storia e della nostra identità, la loro musica accompagna la Basilicata nel mondo non solo come elemento di promozione territoriale, ma come espressione dei tratti distintivi della nostra comunità: la cultura dell’accoglienza, la fatica, la resilienza e la dignità di un popolo.

Tutti elementi che insieme generano qualità e valore, e che le istituzioni hanno il dovere di riconoscere e sostenere”.