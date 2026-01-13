Policoro “Capitale italiana del mare 2026”? Le prime indiscrezioni

Confapi Matera sostiene la candidatura di Policoro a “Capitale italiana del mare 2026”.

Confapi Matera ha aderito all’iniziativa del Comune di Policoro, riconoscendo il valore del territorio ionico e del suo sistema imprenditoriale legato al mare: turismo, ambiente, cultura, servizi, costruzioni, trasporti e agroalimentare.

L’associazione ritiene che Policoro meriti questo riconoscimento per la vitalità economica, sociale e culturale della sua comunità e per le importanti ricadute positive che il titolo porterebbe a tutta la regione.

Confapi Matera si dice pronta a collaborare con imprese e istituzioni per sviluppare progetti innovativi che valorizzino l’identità marinara della città e favoriscano lo sviluppo del territorio.