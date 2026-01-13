Basilicata, competenze digitali consapevoli tra i più giovani: la nostra regione tra realtà più virtuose. Il riconoscimento

La Presidente del Corecom Basilicata, Assunta Mitidieri, esprime profonda soddisfazione per il riconoscimento attribuito dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) al lavoro svolto dai Comitati Regionali per le Comunicazioni nell’ambito dei percorsi di alfabetizzazione digitale e mediatica rivolti alle giovani generazioni.

Sottolinea Mitidieri:

“In un quadro nazionale che evidenzia ancora significative criticità sul piano della consapevolezza digitale, come rilevato dalla Relazione Agcom sull’alfabetizzazione digitale, la Basilicata si distingue per l’impegno concreto e continuativo nella promozione della cittadinanza digitale, collocandosi tra le regioni più attive e incisive.

Nel corso dell’anno scolastico 2024-2025, il Corecom Basilicata ha raggiunto 454 studenti degli istituti secondari di I e II grado della Basilicata, risultando terzo a livello nazionale per numero di partecipanti ai percorsi formativi finalizzati al conseguimento del Patentino Digitale.

Il percorso, promosso dal Corecom Basilicata con il patrocinio dell’Agcom, rappresenta un tassello fondamentale nella diffusione di competenze digitali consapevoli tra i più giovani, oggi tra i soggetti maggiormente esposti ai rischi della disinformazione e a un uso non critico delle tecnologie.

Il plauso espresso dall’Agcom al lavoro dei Comitati Regionali, e in particolare a quello lucano, conferma la validità di un modello basato sulla collaborazione istituzionale, sul coinvolgimento delle scuole e sulla costruzione di percorsi formativi strutturati, capaci di fornire agli studenti strumenti concreti per comprendere il funzionamento dei media digitali, degli algoritmi e delle piattaforme online.

E’ per questa motivazione che il Corecom Basilicata ha deciso di promuovere, anche per l’anno scolastico 2025/2026, il percorso didattico funzionale al rilascio del ‘Patentino digitale’ agli studenti degli Istituti delle secondarie della regione che decideranno di aderire.

Il Comitato continuerà a investire con determinazione in iniziative di alfabetizzazione digitale e mediatica, nella consapevolezza che la crescita culturale e civica delle nuove generazioni passa anche attraverso un uso critico, responsabile e informato delle tecnologie digitali.

Un ringraziamento va alle istituzioni scolastiche, ai docenti, agli studenti ed a tutte le professionalità coinvolte, il cui contributo qualificato ha reso possibile la realizzazione dei percorsi formativi e il raggiungimento di risultati così significativi, rafforzando il ruolo della Basilicata come territorio attento all’innovazione e alla formazione dei cittadini digitali di domani”.