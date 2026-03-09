Svincolo di Marconia sulla Basentana: si va avanti! I dettagli

Prosegue l’iter amministrativo per i lavori sulla SS 407 Basentana che interessano il territorio di Pisticci e comprendono la realizzazione del futuro svincolo di Marconia.

ANAS ha infatti convocato la conferenza di servizi, passaggio necessario per acquisire i pareri, le autorizzazioni e i nulla osta degli enti coinvolti nel procedimento.

Si apre così una fase importante del percorso che accompagna un’opera attesa da anni e destinata a migliorare la sicurezza stradale, l’accessibilità e i collegamenti in un’area strategica per Marconia, per Pisticci e per l’intero comprensorio.

Il sindaco Domenico Albano sottolinea che «la convocazione della conferenza di servizi rappresenta un passaggio molto importante nel cammino che porterà alla realizzazione dello svincolo di Marconia sulla Basentana.

Parliamo di un’infrastruttura attesa da decenni, fondamentale per migliorare la sicurezza della circolazione e per garantire connessioni più efficienti a cittadini, imprese e operatori agricoli.

Continuiamo a seguire con la massima attenzione tutte le fasi del procedimento, in costante interlocuzione con ANAS e con gli altri enti coinvolti».

Il progetto riguarda il miglioramento della viabilità lungo il tratto interessato della Basentana e prevede soluzioni pensate per rendere più sicuri gli accessi e facilitare i collegamenti con la rete stradale locale.

Per l’assessore ai Lavori Pubblici Rocco Negro «questo passaggio amministrativo conferma che il percorso sta andando avanti e che il progetto prosegue nelle sue fasi autorizzative.

Lo svincolo di Marconia rappresenta un’opera strategica per tutto il territorio, perché consentirà di aumentare la sicurezza degli accessi alla statale e di migliorare i collegamenti con il centro abitato e con le aree produttive e agricole».

L’Amministrazione comunale continuerà a seguire con attenzione gli sviluppi del procedimento, informando la cittadinanza sui prossimi passaggi che accompagneranno la realizzazione dell’opera.