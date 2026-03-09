Liste di attesa, a Matera proseguono le visite straordinarie domenicali all’ASM: erogate oltre 90 prestazioni

Prosegue il piano dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera per il recupero delle liste di attesa.

Anche nella giornata di ieri, domenica 8 marzo, in via straordinaria, presso l’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera sono state effettuate visite specialistiche ed esami diagnostici nell’ambito delle aperture domenicali programmate per ampliare l’offerta di prestazioni sanitarie.

Nel corso della giornata sono state complessivamente erogate 92 prestazioni tra attività ambulatoriali e diagnostiche.

Nel dettaglio, 6 interventi per biopsia, 58 visite cardiologiche, 7 esami di Endoscopia, 7 esami di Endoscopia digestiva e 14 risonanze magnetiche nucleari.

“Il recupero delle liste di attesa richiede un impegno organizzativo costante – dichiara il Direttore Generale dell’ASM, Maurizio Friolo – e una programmazione attenta delle risorse disponibili.

Le attività straordinarie rappresentano uno degli strumenti messi in campo dall’Azienda per aumentare il numero delle prestazioni erogate e migliorare progressivamente i tempi di accesso alle cure. È un percorso che stiamo portando avanti con determinazione e per il quale riscontriamo l’apprezzamento dei cittadini”.

L’Azienda Sanitaria Locale di Matera continuerà nelle prossime settimane con la programmazione delle agende domenicali gestite dal Centro Unico di Prenotazione, con l’obiettivo di rafforzare l’offerta assistenziale e garantire ai cittadini una risposta sempre più tempestiva al bisogno di salute.